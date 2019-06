Wij hier op GSHQ een beetje trollollen over het jaarlijkse redactieuitje en toen dachten we: goh, laten we dat gewoon in een topic gieten en online gooien, dan kan iedereen een beetje meelullen. Hadden we meteen al festivaldirectrice Tante Rikie van de Zwarte Cross in de comments, alsook een berichtje op haar Facebook. Rikie, weet u wel, die Achterhoekse halfmens-halfgodin die als een soort boerenprofeet op een draagstoel over dat festivalterrein wordt gesjouwd. Dat we vólgend jaar maar eens een keertje langs moeten komen. JA DUURT LANG. Tante Rikie, als jij u nou effe voor weinig een paar zwaarbevochten entreekaartjes (ja uitverkocht, we weten) over de landsgrens van de IJssel gooit komen we dit jaar wel langs. Nemen we ook een paar randstedelijke tropische verrassingen mee. Is er toevallig een safespace waar wij zolderkamerautistsen een potje boerenbier kunnen schuiven? Groetjes van Joris trouwens.