@* Il Principe * | 02-07-19 | 13:05:

Ik raad u aan u zich er wat meer in te verdiepen want u heeft duidelijk geen idee.

De Islam is een ideologie zoals het communisme en het nationaal socialisme waarbij de leer boven familiebanden gaat.

In de tijd van Mohammed waren de beste moslims die, die hun 'ongelovige' familie zonder blikken of blozen afmaakten, omdat ze ongelovig waren.

En dat in een tijd en omgeving waar familie en stamverbanden boven alles gingen.

Duidelijke parallellen met de hitlerjugend, de communistische jeugd, en wat in het hedendaagse IS ook in de praktijk gebracht werd.

Noch in het Christendom, noch in de Joodse godsdienst wordt het sterven bij het vermoorden van andersdenkenden als hoogst bereikbare neergezet.

De Islam vergelijken met welke andere godsdienst is dus onzin.