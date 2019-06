Windmolens en zonnepanelen gaan problemen geven. Om het net stabiel te houden, heb je "draaiend ijzer" nodig, gewoon ouwe techniek. Een stukje tekst hierover, van een forum gejat:

Power engineers worry that, as more renewables are added to the grid, replacing old coal, gas and nuclear plants, we will lose lock-step AC synchronous system stability, since the latter had large heavy rotating turbo-generators that provided system inertia against frequency perturbations. The big plants’ rotational inertia acts as a buffer to grid frequency changes, and to varying supply and inductive loads. However, PV solar has no rotational inertia, and wind turbines not much, though direct drive machines can provide some. With more renewables on the grid it will become more of an issue.

Zorg maar voor een Weber en wat houtskool of brandhout.

