Het schijnt dat Sigrid Kaag een zus heeft, maar we hebben nog geen foto met hoofddoek van haar gezien dus we weten het niet 100% zeker. Het is derhalve volstrekt toeval dat ene Mayke Kaag in opdracht van het MinBuZa van Sigrid Kaag een rapport over Afrikaanse en Arabische arbeidsmigratie schreef om eens te onderzoeken hoe we in Nederland meer kansloze asielplaag gelukszoekers economische vluchtelingen arbeidsmigranten uit Afrika en Arabië kunnen invliegen om banen in de ICT, Zorg & Bouw te vervullen.

Als je kijkt naar de carrière van Mayke, is een bruggetje naar die van Sigrid wel snel gelegd. Vakantieliefde in/met Senegal eindigde in een PhD, gevolgd door allerlei publicaties - als Afrikanist in Leiden - over hoe islam liefde & liefdadigheid is. Ze schreef voor Soros' cluppie ook al een keer (in 2010) iets over hoe Amsterdam moet wijken voor de islam: diversiteitsgedram voordat het woord in zwang was (en daarmee mede-aanstichter van de beweging die deze erfzondige leegte predikt alsof het morele zeden zijn). Sigrid is ook zo'n do-gooder, en eveneens een fellow traveler van de islam.

Maar dat rapport dus, over de mogelijkheden van Afrikaanse en Arabische arbeidsmigratie naar Nederland. "Binnenlandse vraag en buitenlands aanbod weten elkaar eenvoudigweg nog niet op grote schaal te vinden", schrijven de onderzoekers en dat kun je op zich goed nieuws vinden om opgelucht bij adem te halen, behalve als je bedenkt dat Buitenlandse Zaken dit rapport wel eens zou kunnen hebben laten opstellen als breekijzer voor beleid om vraag & aanbod beter op een lijn te krijgen. Leer ons Kaag kennen (zeker nu we zien waar ze de rapportmosterd haalt).

"Uit internationaal onderzoek blijkt dat culturele verschillen op de lange termijn geen barrière hoeven te zijn voor de arbeidsmarktintegratie van buitenlands personeel", beweren de onderzoekers op basis van boekjeswijsheid uit eigen bubbel. Als dat al waar is op de werkvloer (waar toenemende politiek correcte krampachtigheid de multiculturele omgang steeds nadrukkelijker kenmerkt), dan is dat zeker niet waar voor de publieke ruimte van de samenleving, waar "diversiteit" nogal eens (en in groeiende mate) botst met liberale rechten, vrijheden en kernwaarden. Daarover natuurlijk geen woord, want de blindstarende conclusie van waaruit is teruggewerkt, luidt: onze arbeidsmarkt heeft migranten nodig. Uit Afrika.

Dat we in eigen land eerst eens zorgen dat met name ziekenhuis en bouwplaats een prettigere werkomgeving worden, met betere arbeidsomstandigheden & betalingen voor onze eigen werkzoekende mbo'ers, dat is natuurlijk geen optie bij onderzoekers die hun oogkleppen per definitie op Afrika en het Midden-Oosten gericht hebben. En wachten tot India, Pakistan en Oost-Europa volzet zijn met IT-opdrachten-op-afstand die worden uitgevoerd door arbeiders die lekker in hun eigen land blijven omdat ze daar ook Slack, Skype en Github hebben, duurt ze ongetwijfeld ook te lang. Straks gaat Afrika nog ten onder voordat we het hebben kunnen redden! Nee, dan kunnen we het beter meteen hebben over ICTiërs uit Eritrea. Werkgevers in lagelonensectoren hoor je niet klagen, die zijn dolblij met de toestroom van kleinverdieners.

Maar is Mayke nou wel of niet de zus van Sigrid? Neen, zegt de minister, en waarom zou je je eigen zus ontkennen? Gewoon een gevalltje 'what's in a name', dus. Wat een toeval hè?

UPDATE 19u30: Zussenraadsel opgelost. Ze heet Juditha, woont in Engeland en is getrouwd met Nigel (nee, een andere).