Denk dat dat te maken heeft met het doorslaan in het generaliseren.

Gisteren stond hier nog een artikel over doodrijder Sven M. uit Kloetinge.

Toch hoefden niet alle boeren het land te verlaten.

En werd ook nog even Walter van Wijngaarden genoemd, die Fleur met zijn zatte harses had doodgereden.

Maar ook niet alle piloten hadden daar schuld aan.

Alleen in dit geval ligt het ineens aan alles wat wat niet minimaal 50 generaties al in Nederland woont, ligt het allemaal aan links en los je dit probleem alleen maar op door iets met grenzen te doen en op één partij te stemmen. Ofzo.

Wat me zelf het meest opvalt is die plaatsvervangende (en volledig misplaatste) trots die hier geuit wordt.

Want de enige die wat doet 'is die blanke Nederlander'.

Er zijn dus reaguurders die vinden dat de actie van die man, ook een beetje op hen afstraalt. Want ze zijn ook blank. Ofzo.