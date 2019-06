Ja hoor, plemp ze daar maar neer, die 'honderdduizenden zonnepanelen'. En daar. En daar. In India pleuren 1,3 miljard mensen alles in de Ganges maar Nederland moet zonodig weer ergens 'koploper' in zijn. Nederland gidsland. Terwijl we helemaal niet weten hoe schadelijk die dingen nou precies zijn voor de natoerrr. Eigenlijk weten we niks. We horen GroenLinks wel tetteren, en we horen die eppo van D66 tetteren, maar is er duidelijk en onderbouwd beleid of visie vanuit de overheid inzake deze salonfähige ecodestructie? Nope.

Vogelbescherming boos: "Er is nog veel te weinig bekend over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken", zegt De Pater. Denkbaar is volgens hem dat de waterkwaliteit afneemt, als gevolg van verminderde zoninval. Dat kan vissterfte veroorzaken, waar dan weer lokale vogelpopulaties onder lijden. Onduidelijk is of vogels zich te pletter kunnen vliegen op glinsterende panelen omdat ze denken dat het water is. De Vogelbescherming pleit voor landelijk onderzoek. Ook Natuurmonumenten vreest potentiële schadelijke effecten, zegt een woordvoerder. De organisatie is ‘fel tegenstander’ van zonneparken bij natuur, zoals Natura2000-gebieden.

En toch krijgen we ze! Nederland is nou eenmaal Nederland. Een koploper.