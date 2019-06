Finale van het toernooi waarvan we over twintig jaar misschien wel zeggen: "Goh, toch leuk dat we dat toernooi hebben gewonnen." De toegevoegde waarde is nu echter nog onbekend, maar nu we toch in de finale staan kunnen we net zo goed effe winnen. Portugal tegen Nederland, de wedstrijd met de allerfijnste Twitter-hashtag van allemaal: #PORNED. De Zuid-Europeanen hebben twee bekende spelers: Cristiano Ronaldo, die gaat scoren, en de 117-jarige betonpaal Pepe, een Braziliaanse overloper die als kind in een toverketel onbenulligheid is gevallen. Maar goed, Nederland heeft de beste verdediger (Virgil), de beste middenvelder (Frenkie) én de beste aanvaller (Memphis) ter wereld, dus we gaan die Pastéis de Nata-vreters gewoon oprollen. HUP HOLLAND live op NPO1!

Update: 1-0 - Guedes