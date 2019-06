Het is misschien wel een mooie gelegenheid om uit de doeken te doen waarom Turken tot in de zoveelste generatie hier in NL nog altijd slecht de Nederlandse taal beheersen - uitzonderingen zoals Ebru en nog een hele kluit daargelaten.

De Turkse taal is namelijk veel beperkter dan het Nederlands (waarbij NL's nog weer 'armer' is dan Engels of Chinees).

Het bestaat veel meer uit werkwoorden zonder vervoegingen. Ook lidwoorden en voorzetsels kennen ze amper.

Dit leerde ik van m'n schoonzus die al 35 jaar juf op de basisschool is - zij is hun eerste ontmoeting met écht naar school gaan. Steevast komen kinderen van wie de ouders nog steeds thuis Turks praten niet mee.

Tot grote frustratie van m'n schoonzusjuf, ze is het flink beu.

Merk eens op hoe menig Nederlandse Turk het woordje 'voor' gebruikt in combinatie met een volledig werkwoord. Met notitie dat ik niet per se meen dat Turken alleen schoonmaker zijn, dit luttele voorbeeld:

"Voor maken dat schoon is, ik hele dag".

Je begrijpt prima de bedoeling, en daarom wordt het geaccepteerd.

Ook al zou men leren dat het is:

"Om dat schoon te maken, duurt het (of kost het me) een hele dag" - de vertaalslag kan simpelweg niet gemaakt worden, omdat de basisstructuur in het Turks niet bestaat.

Ik daag Turkse kenners uit me te corrigeren - ga eens lekker los.