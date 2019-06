De Nations League! Leuk hoor, maar het is geen EK of WK en in Nederland liggen we niet echt wakker van het UEFA-baksel. Laten we daar maar effe verandering in brengen en trek je wortelpak uit de kast, want we gaan dit laffe toernooitje gewoon WINNEN. Eerst de halve finale, Nederland tegen Engeland. Kat in ’t bakkie, want Engeland is de Anna Koernikova van het landenvoetbal. Ziet er leuk uit, maar wint toch nooit. Rijk worden met kopgoaltje van De Ligt kan HIER. De man heeft immers een magneet in zijn hoofd en de quotering is 12.