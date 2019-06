'k Ben geloof ik maar 2 x in m'n leven verliefd geweest op een vrouw. De eerste was Martine Bijl, de 2e m'n beste vriendin op de grafische MTS, die veel op haar leek.

Een verliefdheid op haar onverschrokken pokerface, d'r natural arrogance, d'r telkens overdonderende schoonheid die zelfs overeind bleef bij een afkeurende blik; d'r broodnuchtere humor waarvan ze zelf soms niet eens doorhad hoe geestig het was; hoe moeiteloos zij zichzelf was - ze toonde dat je een eindeloos een leuk mens kan zijn, zonder streken, maar 'gewoon' door plezier te hebben in wat je doet.

Van een zeldzame aantrekkingskracht, met zo iemand om je heen wordt alles lichter - en ja, je pikt er alles van. Juist omdat ze autonome kritische noten kraakt op een manier die een gevoelig tiepje als ik eigenlijk niet verdraagt, maar omdat je weet dat ze daar geen rekening mee houdt (want puur haar opvatting) incasseer je (en herzie je je eigen dramatiek).

Ik weet nog dat ik "mijn" Martine (met wie ik innig optrok) op een goede móest gaan vertellen dat ik hotel de botel op d'r was. We gingen wandelen met de hond en op een bankje bij de vijver kwam het hoge woord eruit, meteen gevolgd door "maar ik hoef niet eh nou ja, ehm ... aan je te zitten of zo hoor ... tenzij jij ... (grmble) naah nee, niet dat dus".

Zei ze doodleuk "Ach ja, je wil eens wat anders hè?".

We schoten allebei in de lach. En ik zwaaide haar uit voor de vakantie.

Het jaar erop gingen we samen - zo'n onvergetelijke bak lol gehad.

Precies zoals op de MTS waar we samen heen fietsten vanaf station Utrecht - eens een keer 1,5 uur om, omdat onze spontane sketch (stemmetjes etc.) maar niet af kwam.

Iedereen zou een Martine in het leven moeten hebben.

Rust in humor.