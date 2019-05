Srebrenica mag eruit, want don't shoot the piano player

Europa mag eruit, want is anti-Nederlands (aanval op de natiestaat)

Veelkleurig NL mag eruit, want Suriname & Antillen staan er al in

Suriname & Antillen mogen eruit, want veelkleurig NL staat er al in

Annie MG mag eruit, want Reve en Hermans staan er niet eens in

De televisie mag eruit, want sequentieel randverschijnsel

Drees mag eruit, want sociaaldemocratie was temporeel randverschijnsel

Dus:

alles na Anne Frank vervangen door oikofobie en cultuurmarxisme.