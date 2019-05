Lichtelijk off topic, maar wel in het verlengde, net deze nonsens gelezen:

nos.nl/artikel/2286916-waarom-bilderb...

Begint goed, complotdenken is\was nou niet echt mijn kopje thee. Maar dan begint de wanlogica. Bilderberg is geheim, maar heeft geen invloed op beleid, zegt wijsneusoloog X. En "bewijs het tegendeel maar". Eh, het is geheim waarover gepraat wordt, dus hoe kun je dan weten of bewijzen dat het geen invloed heeft op beleid?

Vervolgens, ja hoor, Trump en Baudet als voorbeeld van politici die flirten met complotdenken... Want Baudet's vermeende idee dat een "deep state" de Brexit wil verhinderen, waar nergens een citaat of referentie over wordt gegeven overigens, is natuurlijk baarlijke nonsens. Niemand in Brussel heeft belang bij saboteren van de Brexit toch? Niemand in de EU wil haar macht vergroten of behouden, dat kan je op je vingers natellen en logisch beargumenteren, toch?

Dan ontspoort het aan het eind volledig. Want ja, soms is complotdenken onschuldig, maar ook wel eens schadelijk. Als het over vaccineren gaat bijvoorbeeld (ok eens), maar ook kunnen theorieën over Joden, en jawel hoor, Moslims leiden tot geweld tegen ze. Want Joden deden ook aan aanslagen, verspreiding van hun geloof met geweld en dwang en wilden de Shariah\Halakha opleggen aan de bevolkingen waar ze zich onder vestigden. Die Moslims zijn poeslief, doen geen hond kwaad (want die zijn haram), en er bestaat echt niet zoiets als een reactie op hun eigen gedrag, of de grote groep binnen hun groep die het voor hen verpest. Want Nederlanders hebben van nature een bloedhekel aan alle soorten import. Ook Chinezen, Hindoes, Boeddhisten en zo... Het minder ophebben met (Neder)moslims wegens welverdiende reputatie van geweld, intolerantie, ongelijke rechten, homofobie tot in het gewelddadige, hoger dan gemiddelde criminaliteitscijfers, hoger uitkeringsgehalte, dat is allemaal complotdenken mensen...

Je zou bijna een, eh... hoe heet zoiets? Een complot (?) in vermoeden van de NOS\NPO om dit soort verhaaltjes de wereld in te propaganderen. Wordt vast ook niet besproken op Bilderberg of andere informele onderonsjes van zij die zich boven ons mekkerende schaapjes gesteld voelen als Goede Herder. In ieder geval heeft dit anti-complot-complot een fijne plottwist gegeven en maakt deze boze burger eerder paranoïde dan gerust.