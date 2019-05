Baudet is te vol van zichzelf.

Een aanval als "u bent geen leider maar een volger" is een slag in de lucht. Meneer heeft het vervolgens druk met triomfantelijk om zich heen kijken en zijn goddelijke lichaam zo nonchalant mogelijk poseren. Pak dan door! Sla Rutte om de oren met voorbeelden, die zijn er genoeg. Rutte is een taaie opportunist, die wordt niet heet of koud van dergelijke ijdele strapatsen. Hij bestuurt het land al heel erg lang, en dat is een feit. Of hij dat goed doet is een tweede, maar met dit soort blaaskakerij krijg je hem echt niet weg.

"Wanneer hebt u voor het laatst gehuild" was een slag onder de gordel, zeker als je weet dat Rutte in korte tijd veel dierbaren heeft verloren. "Gecondoleerd" is dan het enige wat je kunt zeggen, dus wat is je punt..? Onbegrijpelijk. Voor mij heeft hij afgedaan.