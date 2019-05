:

Het is een enorm eenzijdig verhaal. Ja ga een video schieten bij de hekken in Melilla. Daar waar het zich concentreert en wek daarmee de suggestie dat het een enorm probleem is. In 1985 was ik zelf getuige van de dagelijkse oversteek van immigranten en daytraders die illegaal de grens overstaken daar. De Spaanse douane had het druk met de wapenstok. Dat was dus ruim dertig jaar geleden.

Maar feitelijk is het een minimaal probleem. Kijk je naar de cijfers dan is ons continent een oase van rust. We zijn totaal gevrijwaard van de ellende die Afrika teistert bijvoorbeeld. Sindsdien hebben wij hier een paar vluchtelingen inderdaad. Een minimaal percentage van de migratie wereldwijd. En oh oh oh wat wordt daar disproportioneel paniek over gemaakt. Het is om je rot te schamen.