@koter | 20-05-19 | 18:02 |

Waardering voor je reactie op Mammeloe | 20-05-19 | 17:31 maar hier sla je de plank ook zelf mis.

"Die gasten in Israël" waar je waarschijnlijk palestijnen mee bedoelt zijn daar niet met geweld binnen gevallen, want die woonden er al. Wel zijn er vanuit omringende landen (Egypte, Jordanië etc.) veel gastarbeiders / dagloners naar toe gekomen die nu ook palestijnen genoemd worden c.q. zich palestijn noemen. Ook in Israel en de palestijnse gebieden zijn de 'buitenlanders' actief geworven. Zowel de overgrote meerderheid van de joden (zionistische kolonisten) als palestijnen (arabieren van elders uit de levant en Noord Afrika) zijn feitelijk allemaal allochtonen wiens wortels helemaal niet liggen in de in 1948 opgerichte natie-staat Israel. Daarnaast neuken ze er allemaal als konijnen op los met als gevolg een gigantische bevolkingsexplosie; wederom zowel moslims als joden. Verder blinken beide partijen ook uit in het cultiveren van onverdraagzaamheid en religieus extremisme, haat en nijd met als resultaat al het daaropvolgende geweld.

ps.

Voor de duidelijkheid ik heb met zowel Israel als Palestina helemaal niks en voel me totaal niet geroepen partij te kiezen! Daarnaast vind ik al die Pro-Israel hasbara stukjes en reaguursels op GS altijd maar merkwaardig als GS graag als kritisch gezien wil worden en zich ook etaleert als zodanig. Net zo goed als dat Iran een theocratie is, geldt dit ook voor Israel. Nota bene in beide landen organiseren ze verkiezingen, dus dat is ook een non-argument dat hier in de panelen dikwijls aangevoerd wordt om partij te kiezen.

pps.

Kuzu en consorten zijn met het zelfde extreme reli-imperialisten sop overgoten en mogen wat mij betreft zo snel mogelijk gaan worteltrekken in Anatolië waar ze vandaan komen.