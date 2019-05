:

Dat is natuurlijk persoonlijk en ik zal de laatste zijn die zegt dat je dat niet mag doen.

Zelf vind ik het commentaar van Olaf Mol erg leuk en zou ik juist bij het wielrennen een muziekje aanzetten.

Al komt dat dan voornamelijk omdat ik wielrennen geen klote aan vind.

Wat ik bedoel is dat Mosterd blijkbaar eerst een liter azijn zuipt voordat hij zijn stukjes schrijft en vervolgens nooit echt met een inhoudelijk artikel komt.

Da's één keer leuk, da's twee keer leuk, maar het blijft niet leuk.

Maar goed, ook dat is een persoonlijke keuze (in dit geval van GeenStijl) en ik sla dan gewoon de stukjes van Mosterd over. Geen enkel probleem.

Behalve als het over de F1 gaat en het viel mij gewoon op dat het commentaar van AutobahnEU werkelijk nergens op slaat.

Zoals dit:

"Herhaling van de start, zowel Hamilton als Vettel hadden een goede start, en sandwichten Bottas. Die kon geen kant op."

Lolwhut? Dus de mensen die het niet kunnen zien, weten dan dat er een herhaling is op tv. Wat moet je daarmee?

Of een heerlijke open deur:

"Aan de andere kant: we hebben nog 50 ronden te rijden, waarin van alles kan gebeuren".

Naaaaaah, daar heb je wel de kenners van Autobahn voor nodig.

Was ik wel blij mee, want ik wou net de TV uitzetten, dacht dat de race al gelopen was.

Blijkt dus dat er zelfs in die laatste 50 ronden ook nog wat kan gebeuren. Nooit gedacht!

Kort samengevat, alles en iedereen afkraken is heel makkelijk, dat kan iedereen.

Maar als je dan vervolgens een draak van een tweetzooi neerzet (ik meen dan Autobahn.eu nog steeds een onderdeeltje is van GeenStijl) dan schiet je jezelf wel behoorlijk in je eigen voet.