Ha-ha, de hoofddrol, subtiele verwijzing naar het poepincident van Tom Dumoulin. Vandaag begint de 102de editie van de Giro d'Italia, een rittenkoers van dit keer 3.518 kilometer door het Italiaanse land. De belangrijkste en leukste grote ronde voor wielrenfietsers, want die Tour de France is een zwaar overschat commercieel fenomeen in een land vol chagrijnige betweters. Enfin, wij komen een beetje uit de tijd van Jevgeni Berzin en Bjarne Riis enzo, toen als wielrenners vermomde epo-ampullen met bloed zo dik als motorolie schroeiplekken achterlieten op het asfalt - bergop. MAAR! Nu is Tom Dumoulin een van de topfavorieten, en Nederlanders doen niet aan doping. Ons Tom begint de eerste etappe, een korte individuele tijdrit, om 15.46 uur 16.50 uur en zijn grote concurrent voor de eindzege, de Sloveen Primoz Roglic, mocht al om 13.21 gaat om 17.01 uur. Hup Tom, laat ze een poepie ruiken.

UPDATE: Dumoulin is als eerste binnen. Moeilijk steil klimmetje wel. 13.22 is de richttijd voor de rest.

UPDATE: Crack. Klimmertje Miguel Ángel López Moreno verliest geen tijd op Dumoulin. Sterker, hij wint iets. Dat is niet de bedoeling. Ondertussen is Roglic goed onderweg.

UPDATE: Tijdwaarneming. Italianen kunnen er niks van.

UPDATE: Bejaarde snaak Nibali vijf tellen sneller dan Dumoulin. Meh.