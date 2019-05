Het verbaast me niets. Velen zijn hem al voorgegaan en velen zullen hem volgen. De jeugd is losgeslagen. Heeft geen ankers meer. De God van de Christelijke godsdienst is doodgemaakt. Uitgelachen. Verketterd. Daar geloof je toch niet in. De tradities van je eigen land: oubollig. Daar heb je toch geen belangstelling voor. De normen en waarden? Die heeft hij op school, op de universiteit geleerd en zijn heel anders dan de normen en waarden van het hardwerkende, lijdende, Nederlandse volk van vroeger. Een gat hebben ze in zich, de jongeren. Een gat dat gevuld moet worden. Ze zijn leeg. Voelen zich leeg. Ze hebben iets nodig. Dan maar die islam. Die nieuwe ideologie. De religie van de vrede. Zo wordt het genoemd. Al 1500 jaar voert deze ideologie oorlog. Tegen alles wat niet in hun straatje past. Ze vermoorden met gemak. Ze doden voor plezier.

De schapen schuiven aan. De mensen die het begrijpen en ervoor waarschuwen, worden kaltgestellt. Vermoord of monddood gemaakt. Voor gek gezet. De schapen begrijpen het niet. Ze blijven gewoon meedoen. Ze eten mee. Ze vasten mee. Omdat zij niet begrijpen. Omdat zij schapen zijn. Omdat zij niet gewaarschuwd zijn. Omdat zij waarschuwingen niet kunnen en willen begrijpen.

Als de ouders er nooit voor gewaarschuwd hebben. Als de ouders de culturen relativeren. Tja. Dan is de islam net zo veel waard als die goede, oude Westerse cultuur. En daar de ouders de goede, oude Westerse cultuur niet promoten, dan moet die islam wel beter zijn. Veel beter. De moslims hebben een uitstekende PR-afdeling waar menigeen in trapt. Vooral mensen die denken dat ze iemand zijn.

Dan doet je zoon mee met de moslims. Dan wordt je dochter moslima. Dolende zielen. Met dank aan hun ouders.

Laat ze maar, die kinderen. Ze vinden hun eigen weg wel. Leuk of niet leuk. Daar hoeven de ouders niets meer van te vinden. Het is te laat.