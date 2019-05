Maar daar heb je zuipeketen, barretjes in schuren en garages. Die zijn op zondag gewoon open. Want dat is niet commercieel, dus je laat niemand voor je werken en dan vindt godt het goedt. Je moet alleen even een adresje hebben en de eigenaar een paar tientjes onderhands in de hand duwen. In een beetje keet krijg je er dan ook bitterballen bij. Of worst. Of een schaal gerookte vis. Op zich wel een goed systeem. Wel zo hypocriet als de neten natuurlijk, want de reguliere horeca moet dicht zijn, maar na de kerk wordt toch iedereen lam en op maandag heeft iedereen een kater. (Dus ook nog diervriendelijk, die bevindelijke uithoeken).