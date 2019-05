Jetten is echt een clownesk figuur. Dat jochie is niet relevant en gaat het ook niet worden. Over een paar jaar is die weg uit de politiek en zit ergens 3 dagen in de week in de 1 of andere flutcommissie van de overheid slap te ouwehoeren over de noodzaak van regenboogzebrapaden.

Maar feitelijk is D66 geworden, dat wat zij altijd veroordeelden; een linkse vorm van de PVV. Ze doen namelijk weinig meer dan pesten en uitdagen, dat waar de PVV ook zo goed in is. Ik denk dat het komt door de extreme focus die Kereltje Pechtold altijd op de PVV heeft gehad; waar je op let, besmet je. Intussen doet D66 ook weinig meer dan proefballonnen oplaten, rijk gevuld met Populistisch drijfgas. Om maar aan hun slinkende achterban te blijven bewijzen hoe loeihard ze wel niet zijn voor klimaat en voor EU.

Overcompensatie van inhoudsloze schreeuwlelijkerts. D66 ís niks, is het ook nooit geweest, het is een partij waar mensen op stemmen die graag bang gemaakt willen worden. Bang voor CO2, bang voor Brexit taferelen, maar vooral bang voor hun eigen hachje dus. En hoe D66 bij monde van het volkomen belachelijke peperkoeken-mannetje Jetten ook loopt te tetteren over de Noodzaak van Europa, de Noodzaak van immigratie of de Noodzaak van klimaat maatregelen, uiteindelijk propageren ze alleen maar door links-populistische sentimenten aangewakkerde angsten.

De grondwet wijzigen, ik bedoel... Eerst het referendum over de Europese grondwet de prullenbak in flikkeren, dán het referendum over de Oekraïne verscheuren, dan het referendum eenzijdig afschaffen zoals alleen de DDR ooit heeft gedaan, en dan doodleuk een voorstel indienen om de grondwet te wijzigen.

Typisch PVV gedrag. Ze weten echt wel dat het volkomen onhaalbaar is maar ze pesten zo graag he. Ze dagen zo graag uit. "Ja lekker prikkelen", kirt Schuurspons-Jetten vrolijk, als hij in zijn 'klimaatdrammer' hoodie tussen de madeliefjes in zijn tuin met zijn golden retriever aan het stoeien is. Niemand schiet er wat mee op, maar hey, D66 heeft hun standpunt weer onder het voetlicht kunnen brengen en dat is waar het D66 vooral om gaat; D66 promoten. Idealisme mn reet.