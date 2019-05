De getuige kwam vlak na de aanrijding aan op de plek van het ongeluk. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij even stopt naast de auto van de dader, de twee hebben even contact. De belangrijke getuige meldde zich afgelopen woensdag bij de politie, drie dagen na het ongeluk. "We zijn ontzettend blij dat hij ondanks alle twijfels die hij had, zich gemeld heeft bij ons",

De man schaamde zich enorm over de situatie.

Volgens de man is de dader vrijwel zeker een jongeman van Marokkaanse afkomst. "Dat weet hij zo zeker omdat hij zelf ook van Arabische afkomst is", laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk weten. De twee mannen spraken Arabisch met elkaar, in het Darija. Dat is een Arabisch dialect.

