Je ziet gewoon NA de aanrijding de auto tot stilstand komen, toch weer gas geven. DAN PAS gaat het rechter voorwiel omhoog. Daar is een moment over nagedacht. Opzet. Hier rijdt iemand bewust over een bejaarde heen, zonder op enig moment te kijken naar het slachtoffer. Die aanrijding is een ongeluk, erna overheen rijden is een poging tot moord. Daarna heeft deze persoon niet even anoniem 112 gebeld. Dat was de tweede poging tot moord. Dit is een Casper van Wijngaardentje. Hierbij moet je niet het rijbewijs of de auto invorderen, maar de persoon voor een paar jaar. Dit uitschot hoort in de cel.