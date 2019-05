@Papa Jones | 06-05-19 | 19:47:

Komt een non in het snackbar, en bestelt 99 frikandellen.

"Mogen het er ook 100 zijn," vraagt de verkoper, "want wij verkopen ze in grote getale alleen per 25, 50 of 100."

"Oh, dat moet ik eerst even aan moeder overste vragen" zegt de non.

Binnen 10 minuten is de non weer terug en zegt:

"Doet u er maar 100, die ene eten we wel op."