Al die media-aandacht voor die wolven in Oost-Nederland de laatste tijd, en dat terwijl hun financiële broertjes, de geldwolven, al jarenlang een roedel hebben in Hilversum en omstreken. Want u dacht dat ze aan de linkerkant van de Vicieuze Cirkelweg op het Mediapark naast klimaatschaamte en vliegschaamte en bezorgschaamte en plastic-tasje-schaamte en waterschaamte en nog veel meer schaamtes ook last hebben van geldschaamte. Nou nee hoor, daar hebben ze helemaal geen last van, behalve dan dat ze zich ervoor schamen dat het ze niet lukt nog meer geld van de belastingbetaler in de zakken van een paar presentatoren te douwen. Zo zegt BNNVARA-directeur Gert-Jan Hox (die helaas een 'a' mist in zijn achternaam) dat Matthijs van Nieuwkerk best wat meer van uw geld zou mogen hebben. Het salaris van Lothar Matthijs is nu een lousy 363.000 euro en dat daalt zelfs verder naar 194.000 euro, jongens jongens wat een financiële ramp van ongekende proporties, arme Matthijs kan iemand de Voedselbank bellen. "Maar Matthijs is van zeer grote waarde voor de hele culturele sector." Ja kom nou Gert-Jan. Of het de kijker ook maar IETS boeit of Matthijs te zien is op de NPO of bij John, behalve dan dat het aantal pies- en zeikgrappen met factor 30 zou stijgen. De bestuurders van de NPO zijn vooral bang voor de portemonnee van de bestuurders van de NPO, omdat die suffe Margriet er geen hout van kan.