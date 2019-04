Het is een vals dilemma tussen deze twee heren. Een salonsocialist tegen een ondernemer die alleen zijn politieke ambt weet uit te melken.

Toch even een paar debat onderwerpen die niet zullen langskomen:

1) Hoe lossen we de massale protesten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Albanië op?

2) Landen zoals Griekenland, Zuid Italië en Andalusië zien hun talentvolle jeugd Europa intrekken, zien weinig normale investeringen en zijn economisch in een permanente afstervende fase. Hoe krijgen we hier ook economisch groei? Gaan we hun schulden nu afschijven of laten we die oninbare vorderingen in de boeken om mooi weer te spelen?

3) Dat buitengrenzen verhaal van de EU heeft een paar miljoen kansarme immigranten uit veilige landen opgeleverd. Gelukkig heeft een afvallige Hongaar nog een hekje neergezet, anders was het helemaal een puinhoop. Hoe gaan deze mensen terug? Hoe gaan we dit probleem voorkomen?

4) De EU fantaseert over een Europees leger. Hoezo is dat beter dan een NAVO die voor 75% door de VS betaald wordt? De Europese interventie tegen quadaffie duurde exact drie weken. Toen hadden de Europese lidstaten letterlijk al hun kruit verschoten.

5) Blijven we in het internettijdperk heen en weer verhuizen van Brussel naar Strassbourgh? Of wordt het toch eens tijd het eens te worden voor een zetel van de EU of hebben Europarlementariërs te weinig integriteit om thuis te werken?

6) Die Europese Single Market is leuk, maar wanneer houden we illegale minderwaardige producten tegen bijvoorbeeld plofkippen uit Oekraïne? Wanneer stopt de import van conflictgrondstoffen? Wanneer stopt de import van producten gemaakt met kinderarbeid? Het is nogal lastig in de EU te concurreren met Sodom en gomorra zooi van buiten.

7) Hoe breken we de transferunie af en wordt de EU een innovatieplatform zonder het rondpompen van geld?

8) Wat gaat Draghi met de euro doen als kwantitatieve verrijking ook niet meer helpt?

9) Wat gaat Frankrijk doen? Meer geld naar de gele hesjes? Het begrotingstekort nadert al 3%, de staatsschuld is ook al twee of drie keer de norm en dat is als de buurlanden economisch booming zijn. Wat gaat Parijs doen als bijvoorbeeld Duitsland economisch even een kleine verkoudheid of kater heeft? Deze totale fiscale meltdown van de Fransen kan je gewoon aan zien komen.

10) Italië leeft ook al een tijdje in financiele, fiscale, economische en politieke sprookjeswerelden. Worden de regels van Maastricht een keertje gehandhaafd, of krijgen Nederlanders gratis vaseline om hun anus mee in te smeren voordat ESM3 ESM4 en ESM5 de Fyrabouwers een nieuwe financiële injectie geven?

11) Het Europees parlement mag nu nog niets zelf in stemming brengen. Geen wetten, geen motie van wantrouwen. Wordt het niet eens tijd dat deze wetgever ook een wet mag geven? Anders is dit een beetje dure applausmachine.

12) De EU galmt de hele tijd over politie samenwerking tegen pedofielen en terroristen. Wanneer gaat het vaticaan eens doorgelicht worden voor een halve eeuw gedogen van kindermisbruik? Bovendien zitten we nogal ruim in de aanslagen. Leuk om al je privacy in te leveren, maar wanneer krijgen we boter bij de vis?

13) De EU en sommige lidstaten voeren draconische CO2 maatregelen in. Wanneer stopt de EU met heffingsloos importeren van zooi die buiten de EU gemaakt is met totaal geen enkel respect voor het milieu? Zoals bijvoorbeeld olie uit de Nigeria-delta of olie uit oorlogsgebieden. Nu geven we in de naam van het milieu onze zware industrie weg, plus dat deze nog vervuilender elders wordt voortgezet.

14) En als laatste vraag, waarom kan ik dit in een half uurtje uittikken?!? Zouden jullie dit niet in de afgelopen vijf jaar allang gedaan moeten hebben? In plaats van nu wel of niet te beloven tijdens de komende ambtstermijn?

Deze campagne is helemaal los van de realiteit. Beide lijsttrekkers voeren een lijst aan waar je in geen van de lidstaten op kunt stemmen. Europese partijen die zijn samengesteld uit landelijke partijen van lidstaten, soms partijen uit dezelfde lidstaat die in die lidstaat lijnrecht tegenover elkaar staan. Een reïncarnatie van Frankenstein.