Een taskforce, dat was nou echt wel iets geweest voor Henk Otten, jammer alleen dattie nog geen burgemeester is van Amsterdam. Maar we houden wel hoop natuurlijk, zeker na de recente inkeer en boetedoening van Henk.

Henk Otten namelijk zou alle misdadigers in zijn eentje natuurlijk stuk voor stuk liquideren, d.w.z. doen verschrompelen/verpletteren dankzij zijn overwicht, zowel fysiek als mentaal. Als hij bij kennismaking met de dief of de boef een handje geeft, heeft de boef gegarandeerd in die hand geen gevoel meer. Die kan daarna in het gevang zelfs niet eens meer masturberen.

De boef wil wat zeggen maar Henk is 'm al voor, zijn bulderend gelach maakt dat de boef daarna doof is en met piepende en suizende oren verder door het leven moet.

Henk pakt alle boeven op en smijt ze met een achteloos gebaar in het gevang, het enige dat ze te eten krijgen zijn nog wat afgekloven varkensbotjes van de avond ervoor uit het All you can eat spare ribs restaurant, die Henk speciaal voor zijn maten ( want Henk is zelf ook een beetje een diefje, alleen een eerlijke, want hij brengt het geld terug,dat dan weer wel) laat inpakken door de bediening van het All you can eat spare ribs restaurant.

Helaas is Henk (nog) niet de burgemeester van Amsterdamned, maar ene mevrouw Halsema.

Nu wil ik niet beweren dat er geen succesvolle vrouwen zouden zijn in de Nederlandse politiek en bestuur. Zo heppie bijvoorbeeld euh ..... en ook natuurlijk zijn we .... euh, dinges, toe, help me ff, niet vergeten....

We hadden een Minister Hanja May Weggen bijvoorbeeld, die met zo'n naam uiteraard Minister van Verkeer werd. Doorslaggevend succes. was.dat. Hedy d'Ancona ( de Heere hebbe haar ziel) was ook echt een succesnummer en natuurlijk Juffrouw Jannie Plasschaert op Defensie, allemaal topwijven. In dit verband zou de titel "moordwijven" beter op zijn plaats zijn. Afijn, ik bedoel maar.

En als we eerlijk zijn, dan was die vorige ( tijdelijke) burgemeester, Van Aars, ook geen doorslaggevend succes en dat was wel een man ( nou ja, man....) .

Gelukkig hebben we in Amsterdam een driehoek. Kijk, dat lucht op. Mevrouw Halsema staat er niet alleen voor. Zou ook te gek zijn natuurlijk. Ze weet ook niks van geweld, want in haar milieu worden alle conflictjes in die kringen gewoon rustig uitgepraat en daarna weggemasseerd ( soms zelfs met happy end).

Nederlanders houden sowieso niet zo van geweld, wij zijn van eerst praten, dan slaan, maar bij de andersgelovigen of andersgecultiveerden , die allemaal bij de Drumband hebben gezeten "Eerst slaan, dan praten" is het precies omgekeerd. Die gaan eerst meppen of schieten en kijken daarna of er nog iemand overeind staat: als dat zo is, meppen ze of schieten ze nog een keer.

Maar er wordt nu ingegrepen.

Ik verwacht dan ook, dat we met EN een driehoek EN een taskforce binnenkort in 1 van de veiligste hoofdsteden van de wereld kunnen shoppen, daarbij gebruik makend van de ruim aanwezige goedkope parkeergelegenheid.

Mw Halsema volgt ondertussen, zo las ik ergens, bij LOI een cursus Handhaving, waarbij de dames in de stad leren hoe ze met behulp van een handtasje en een spuitbusje deo zichzelf veilig over de straat kunnen bewegen.

Het geboefte wordt naar een kickbokscursus gestuurd, alwaar zij leren te vechten zonder hun pistolen en granaten. Dat scheelt ook een hoop schietpartijen.

De straffen worden tegelijkertijd opgevoerd van plantsoendienst tot het helpen integreren van klimaatvluchtelingen.

En tot slot: het valt allemaal wel mee. Er is nog niet 1 handgranaat ontploft in de straat, laat staan in de tram. Ik denk dat het allemaal neppers zijn, die handgranaten. Vandaar dat ze maar 5 euro kosten.