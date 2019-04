Die steelzigeuners (Roemenen, Bulgaren), en vraag me niet waarom maar ik heb er een tijdje tussen gezeten, interesseert het van ALLE volkeren ter wereld echt het minst wat de popo/overheid met ze tijdelijk doet.

.

Moet je na je 37e rooftocht door de 14e Europese grote stad even de cel in? Not a single fuck was given.

Bed, bad, brood voor die lui joh. Kunnen ze aansterken.

En denk je dat ze netjes hun "eigen" paspoort tonen? Gasten hebben er minstens 4 p.p.

.

Ze zitten hun "straf" uit, en de volgende week staat het bestelbusje met de OnderBaas De Roma-Snor voor de gevangenisdeur, om zijn "werknemer" mee te nemen de grens over om in een andere setting met andere mede-Roma een nieuwe stad leeg te plunderen.

.

Totdat de steelroemeen wordt gepakt, er weer not a single fuck was given, hij aansterkt met bed, bad, brood, weer opgehaald wordt door de Roma OnderBaas met die bestelbus, en vervolgens een andere grens in Europa overglijdt om daar de stad leeg te roven.

.

Men heeft me die hele Europese scam zelf in alle vertrouwen rustig uitgelegd, onder het genot van heel veel kleine glaasjes Oost-Europees sterk.

.

Gasten(en hun vrouwen) leven een soort "Groundhog Day" (de film), maar dan zonder het chagrijn van Bill Murray.

Want gasten lachen zich letterlijk de kloten uit de gejatte broek en proosten daar veel en vaak op.

Als je zoals ik destijds, bijna een "vertrouweling" wordt, omdat zij niets van jou te duchten hebben, en jij niets van hun (want er viel bij mij niets te halen; althans, dat moesten ze denken), dan hoor je de gekke verhalen aan een stuk door, hoor. En 1 dingetje: humor. Je kunt Roma absoluut humor niet ontzeggen.

.

Wilden. Wild volk is het, laveloos en outlaws en zonder respect voor welke fuqking wet dan ook. Nu niks meer mee te schaften willen hebben. Hallo.

Naja; KURWA! *KLOK!*