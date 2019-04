Ach, noem me Godzilla en dan Nutella spuwen. De gemiddelde penislengte van zo'n Nipponees schijnt zo'n 12 centimeter te zijn. Daar doet een beetje hoer op de Wallen niet eens heur deur voor open. Maar dan La Kaakklem.

Waarom ze Koningsdag in de Republiek Amsterdam nog niet heeft weten te verbieden? Vraag het Kutsja Oldengrim! De hoer spelen prima, vermitsch het je ambtelijke kuischheid, althansch de illusie er van, maar niet in gevaar brengt.

Het gaat er niet om wat iets is, maar om hoe het schijnt te zijn. Femke Halsema als de Amsterdamse Fontein van Trevi: klimaatneutraal en wel zo deugend squirten. Als je niet voorzichtig bent, coke gets in your eyes: www.youtube.com/watch?v=FyM8NVl4yBY

Maar ik dwaal af. We hadden het over squirten. Dat dient de leek niet met een natte doos te verwarren. Dat is meer de introverte versie van waar het vagijn echt toe in staat is. Zeg maar een Sylvana Simons die wel weet dat er niets gaat boven een cacaoboterberg op je hoofd. Maar dan Amsterdam.

Lang leve de lol. Maar dan liever niet in onze hoofdstad, want iemand dient het vooruitstrevende boegbeeld van onze toonaangevende natie te zijn. Op zich lijkt de staking van de hoofdstedelijke BOA's morgen niet door te gaan. Dat zij zo.

Veel belangrijker: de schoonmakers van de stad die al die hectoliters kots van de provincialen die morgen naar Amsterdam komen, plichtsgetrouw gaan opruimen. Sterkte beste schoonmakers. Jammer dat jullie dan weer geen vuurwapens mogen gaan krijgen: voorkomen is beter dan genezen. Met het grachtengordelmilieu als lachende derde.