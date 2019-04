Drie hoeraatjes voor de rechtshandhaving in Nederland. De Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis heeft op 25 februari een gevangenisbewaker mishandeld. Dat zegt niet alleen Peter R. de Vries, maar ook minister Grapperhaus. Dus dan zal het wel waar zijn. Twee (2, two, due, dos, deux, TWEE ja, TWEE, TWEE HOE DAN MENSEN HOE DAN) dagen later bepaalde de rechter dat Tanis op 1 maart (nog twee dagen later) weer vrijgelaten mocht worden. "Puur juridisch objectief gezien zouden we vandaag dezelfde beslissing nemen", zei de president van het gerechtshof daarover. Nou zijn wij puur juridisch objectief gezien benieuwd of de rechter er ook rekening mee heeft gehouden dat Gökmen twee dagen eerder een bewaker heeft mishandeld. Op 5 maart stond hij opnieuw voor de rechter en zat hij volgens zijn advocaat op een stijgende lijn. En wat er vervolgens op 18 maart gebeurde weten we allemaal. Wat je je bij dit soort informatie dan altijd weer afvraagt. Hoe kon dit gebeuren?

Grapperhaus:

"Op 25 februari 2019 heeft een geweldsincident plaatsgevonden in de penitentiaire inrichting waar T. op dat moment in voorlopige hechtenis zat. Mij is bevestigd dat T. zich die dag agressief heeft gedragen richting een medewerker. Agressie tegen personeel wordt nimmer getolereerd. Direct na het incident volgde daarom een disciplinaire straf tegen T. Ook is, zoals gebruikelijk bij een vermeend strafbaar feit, na melding bij de politie, aangifte gedaan. Op 28 februari heeft de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting afgesproken met de politie om op 8 maart aangifte te doen namens de betrokken medewerker. Dat is ook gebeurd, er is aangifte gedaan van mishandeling. Dit betreft een lopende zaak waarover ik in het belang van het onderzoek geen verdere uitlatingen kan doen." Hele brief van de minister HIERRR.