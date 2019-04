Speciaal vanavond een Reaguurdersaccount aangemaakt. Ik lees GeenStijl al heel lang, maar nu wil ik ook eindelijk graag zelf reageren. Zag dit onderwerp al uitgebreid voorbijkomen bij RTL Boulevard vanavond (sorry reaguurders dat ik dat programma kijk, mijn dagelijkse ontspanning na een dag hard werken).

Ben een vrouw van rond de 50 jaar. Mijn 18-jarige dochter zit dagelijks in de tram in Utrecht naar haar school; in dezelfde tram waar deze volidioot in koelen bloede 4 mensen heeft vermoord. Goed dat deze tip door dhr. De Vries naar voren wordt gebracht.

Wat ik mij afvraag over de rechters die dit soort figuren als Michael Panhuis en Gökmen Tanis ooit in vrijheid hebben gesteld: slapen zij nog wel goed na de koelbloedige en weerzinwekkende moord op Anne Faber? Slaapt de rechter die heeft beslist over het lot van Gökmen Tanis nog wel goed? VIER mensen vermoord?

De ouders van Anne Faber zijn inmiddels in overleg met de overheid over een schadevergoeding. Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat de nabestaanden van de vier slachtoffers van de aanslag in Utrecht op maandag 18 maart de beste advocaten zullen krijgen. Want we mogen er toch van uit gaan dat ook in dit geval tot op de bodem wordt uitgezocht wat is misgegaan in het geval van Gökmen Tanis?

Hoe ziek is ons justitieel systeem dat dit soort randdebielen in volledige vrijheid kunnen rondlopen? Ik kan er met mijn pet niet bij.