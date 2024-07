We hebben in Nederland een boel wetten waar we ons aan dienen te houden en nauw daaraan verbonden hebben we een zooi PLICHTEN - juridisch, maar in casu moreel - om bepaalde handelingen te verrichten dan wel na te laten. Een van die plichten: als je 's middags bij een café komt, en je bestelt een biertje, dan zet je er een jenever naast. Dat doe je een keer of twee en daarna ga je verder met enkel bier, maar zo werkt het nou eenmaal. Een morele plicht die je moet voelen vanwege ethische, sociale, culturele normen. Ron Brandsteder is nou zo iemand die zich van zijn morele plicht kwijt. Vroeger flikkerde hij mensen in de tomatensoep en nu zit hij op het terras. "Wat dronk Ron op dat terras? 'Ron kwam alleen aangelopen en nam plaats op een zonnig terras in Loenen aan de Vecht. Bij de barman bestelde hij een jenever met een glas bier ernaast', zegt een bron, wijzend op een zogeheten kopstoot." Het is niet iedereen gegeven ridder te zijn in dit Heilige Duel - zoon Rick bijvoorbeeld - en met die mensen kunnen we alleen maar medelijden hebben. Ron Brandsteder, totale kampioen.