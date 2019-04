Bij aanslagen op Sri Lanka vonden gelijktijdig zes explosies plaats: drie kerken en drie hotels waren het doelwit. Daarbij zijn zeker 20 doden en 280 gewonden gevallen, zegt de directeur van het nationale ziekenhuis in Colombo. De aanslagen vonden plaats in kerken in de plaatsen Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa en drie hotels in de hoofdstad Colombo. Sri Lanka kent een christelijke minderheid. Geëmmer tussen religieuzen is het land niet vreemd; zo werd een jaar geleden de noodtoestand uitgeroepen vanwege rellen tussen boeddhisten en leden van de Religie van de Vrede.

UPDATE: 52 doden al, volgens AFP. 42 in Colombo, 10 in Batticaloa.

UPDATE: News First uit Sri Lanka heeft het over 150+ doden, maar nog geen officiële berichtgeving daarover. Dat er veel doden zijn gevallen is in ieder geval al wel zeker.