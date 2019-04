Juridisch is - voorlopig - Trump niet aangeklaagd, hoewel op vele manieren door hem is gepoogd het onderzoek te frustreren, door mensen te ontslaan, druk uit te oefenen op onderzoekers dan wel functionarissen of via de media als Twitter kritiek te leveren. Dat het niet lukte is in veel gevallen te danken geweest aan de weigering van naaste medewerkers. Daar heeft hij dan mazzel mee, achteraf. Dat staat allemaal keurig in het Mueller rapport.

Feit is dat een deel daarvan daadwerkelijk strafbare feiten zijn, ware het niet dat een zittende president daarvoor niet vervolgd kan worden, tenzij het voldoende is voor een afzetting. Dat laatste is echter eerder een politiek dan strafrechtelijk vraagstuk en niet haalbaar, noch wenselijk.

Dat triomfalisme over Trumps "overwinning" is dus ook niet zo heel erg op zijn plaats. Feit is dat Trump een flinke zet in de rug kreeg van de door Rusland gehackte, via Assange gelekte, emails van de democrats, vlak voor de verkiezingen, nog geen dag nadat Trump op TV de Russen verzocht om emails te leveren over Hillary. Nee, dat was geen collusion op zich, want er lag geen officieel verzoek natuurlijk via diplomatieke of andere lijjnen, maar hoe duidelijk wil je het hebben? Het gebeurde "out in the open" zelfs.

Afgezien daarvan is de vraag is natuurlijk ook, waarom Trump zoveel moeite deed om dit onderzoek te frustreren, als hij toch geen collusion had gepleegd? Hij had dan toch beter kunnen zeggen, onderzoek maar wat je wil, ik ben toch niet schuldig. Die houding had hem veel beter gepast en meer krediet opgeleverd. Maar nu wekt hij toch behoorlijk de indruk dat er wel wat te verbergen viel, nietwaar..

En sinds wanneer is teh New York Post een krant met een heilige status?