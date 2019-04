Frans Timmermans, die best wel een lul is, heeft voor verwarring gezorgd door zich publiekelijk tegen een PvdA-partijstandpunt te keren.

Zie nu de beelden in het Frans. Het is nog eigenlijk veel vreemder. Frans Timmermans neemt CDU-voorvrouw Kramp-Karrenbauer de maat en noemt haar plan om Straatsburg te verlaten 'gratuit' (zij schreef hier recent opiniestuk over). Kijk zelf vanaf 18.54 https://t.co/YY7m0rTUc1 — Sywert van Lienden (@Sywert) 17 april 2019

Zo, schakelden hele volksstammen gisteravond natuurlijk in voor het debat van de eeuw tussen Europese Commissie presidentskandidaten Manfred Weber en Frans Timmermans. Loeispannend allemaal, want ze waren het eigenlijk overal wel over eens, en dan vooral over dat de EU een rijdend circus tussen Straatsburg en Brussel moet blijven. Kost 200 miljoen per jaar, de enige meerwaarde is symbolisch, en die wordt eigenlijk alleen door Timmermans & Co. gevoeld.

Nou, we pakken blz. 21 van het Europese PvdA-verkiezingsprogramma er even bij. "Eén vergaderplek van het Europees Parlement. Het Europees Parlement kent nu twee vergaderplekken: Brussel en Straatsburg. De symbolische waarde, op grond waarvan in het verleden voor deze twee locaties is gekozen, weegt niet langer op tegen de inefficiëntie, het gebrek aan democratie doordat één land dit tegenhoudt, de druk op het milieu en de maatschappelijke vraagtekens die erbij worden gesteld." Nou, Frans, bedankt voor dit definitieve schisma in de sociaal-democratie!