Dat is niet het begin van een mop en het antwoord is 10. Vergeet paardenkrachten, Spotkrachten zijn de nieuwe kinetische valuta. Boston Dynamics, uitsluitend bekend van om de paar weken mensen doen afvragen of het niet beter nu al op kunnen geven, toont voor het eerst wat zo'n hele roedel kan. Prachtig shot op 0:46 trouwens. Voorheen waren het er max twee, en die waren eigenlijk ook al niet te stoppen. "It only takes 10 Spotpower (SP) to haul a truck across the Boston Dynamics parking lot (~1 degree uphill, truck in neutral). These Spot robots are coming off the production line now and will be available for a range of applications soon." MAAR WIE ZAL UITEINDELIJK HET BAASJE BLIJKEN?