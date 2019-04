Legendarische avond in Turijn: Ajax verslaat Juventus . We tellen weer mee.

La Gazzetta dello Sport: "Ajax, met de kleinkinderen van Cruijff, heeft Juventus verslagen, nog meer in de uitvoering dan in de uitslag!" En: "Wanneer totaalvoetbal het verschil maakt, en niet Cristiano Ronaldo!"



The Independent: "Reuzendoder Ajax schrijft opnieuw historie. David versloeg Goliath een keer, Ajax flikt het nu twee keer in een paar weken. Dit is het meest waanzinnige voetbalsprookje in de recente geschiedenis."



BILD: "RONALDO RAUS! AJAX PUTZT JUVENTUS WEG"

AS: "Wat er bij Real Madrid gebeurde, was geen toeval. Dit Ajax blijven we ons decennialang herinneren. De discipelen van Cruijff hebben de harten veroverd, net als eerder in Madrid. Niet de sterkste ploeg won, maar de beste ploeg."

Corriere dello Sport: "Juventus in de tweede helft volledig overklast door het snelle veldspel van Ajax"



TuttoSport: "Groots Ajax!"

The Guardian: "Het dynamische en aanvallende voetbal was meer dan Juventus aankon, zeker in de tweede helft. Ajax domineerde en stapelde kans op kans. Een genot om naar te kijken."

L'Équipe: "Matthijs de Ligt. Goed in de lucht, keizerlijk in de duels en beslissend met zijn winnende doelpunt."

BBC: "Ajax begon als 250-1-outsider aan de kwalificatierondes. Het aanvallende enthousiasme en het onwrikbare geloof zich te meten met de beste ploegen van Europa is te zien in De Ligt."

Het Laatste Nieuws: "Wervelende jonkies van Ajax stunten opnieuw!" En over Donny van de Beek: "Nóg een onversneden goudklomp. Met zijn heerlijke voetjes was hij betrokken bij haast elke aanval, met een afstandsknal was hij dicht bij een tweede goal."



Corriere della Sera: "Het voetbal van Ajax is moderner dan dat van Juventus, de ploeg maakte meer gebruik van zijn kwaliteiten en snelheid."



Marca: "Met totaalvoetbal wint Ajax ook van Juventus, ze flikken het weer. In Turijn werd geschiedenis geschreven! De Allianz Arena was stil. Niet door een wanprestatie van Juve, maar door een subliem, exceptioneel en buitengewoon sterk Ajax."

