Ach ja ... het voorlezen uit het vonnis in de TK, door Hiddema. Daar was ik toch best boos over. Niet boos om Hiddema! Nee, om de schandelijke, verwerpelijke reacties van de TK voorzitter en andere TK leden. Imho genoeg reden om Aribs vertrek te eisen! Die ging verd... zelfs nog controleren of het vonnis idd online bij rechtspraak.nl gepubliceerd was en of het wat Hiddema zei wel overeen kwam met de inhoud van het vonnis. Een grotere belediging en trap na tegen het lijk van Anne kan je je toch niet voorstellen? En dat 'mens' denkt dan Hiddema de les te lezen over fatsoen en moraal? D'r zit een schroefje los bij Arib. En een grote ook.



Goed, wat ik er toen over schreef staat hier: www.geenstijl.nl/5147035/modeldebat-o... ,

Een klein stukje van die reactie heb ik hieronder gekopieerd. Omdat het relevant is.

Omdat 1 op de 4 vrouwen verkrachting of ander seksueel geweld heeft meegemaakt. Wat een heel hoog cijfer is, maar de verhalen van slachtoffers mogen spreken noch verteld worden.

Moeten zwijgen. Worden monddood gemaakt. Want anders zijn de tere zieltjes van Arib en TK leden o zo gekwetst, worden ze weer boos en gaan ze weer hysterisch fatsoen en moraal gillen. Want de ego's van Arib en TK leden zijn belangrijker dan slachtoffers van verkrachting. :(

" Zouden die mensen verkrachtingsslachtoffers kennen? Zouden ze begrijpen hoe eenzaam de slachtoffers zijn? Wel kunnen zeggen dat je verkracht bent. En dan wil je aangifte doen, maar dan werkt de politie niet mee aan het opnemen van je aangifte. Of dat de aangifte indienen over anderhalve week pas kan. En dan zit je daar, en word je ondervraagd of jij het gedaan hebt, of zelf uitgelokt.

Nou, en dan heb je dat achter de rug, misschien ben je ergens toch blij dat je overleefd hebt - of niet, wat nog erger is -, en dan zit je bij familie of vrienden. Je moest je moed verzamelen om te vertellen wat je overkomen is. Dus vertel je dat. Eindelijk.

En, wat gebeurt?

Dan vragen de mensen of je je mond wil houden. Want als verkrachtings slachtoffer mag je wel vertellen over DAT je verkracht bent, maar over de horror van het HOE mag je niet vertellen. Want dat wil niemand horen. Tere zieltjes en zwakke geesten die pleiten voor censuur en spreekverbod, want het 'fatsoen' en de 'nabestaanden'! >> Dat zijn de reacties die Hiddema kreeg, dat heeft heel NL kunnen zien.

En, dan zijn er ook nog mensen die wel naar je willen luisteren. Tegen wie je wel kan vertellen over het HOE. Maar vervolgens je niet geloven als je over de horror, over de feiten, van je verkrachting vertelt. En dat, waar je BIJ zit dan ook nog gaan controleren! >> Dat is de schandelijke reactie die we Arib zagen geven!

Feit dat het is gebeurd is, is erg. Maar de reactie van zulke mensen, Arib en de TK reaguurders op Hiddema, vind ik minstens zo erg.

Ziedaar, mensen. De failliete moraal van de linkse- en de coalitiepartijen.

gaffelbaard | 04-04-19 | 08:30 "