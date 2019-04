De Thierryoïden hebben de Provinciale Statenverkiezingen heel hard geowned. Zo hard, dat Forum voor Democratie nu overal straal genegeerd wordt als het gaat om het maken en vormen van de coalitie. Logisch ook, want als je vvd bent en Forum als partner kan krijgen ga je snoeihard vreemd met die linkse GroenLinks-makkers met composthoop in de tuin. Noord-Holland? Onmogelijk. Friesland? Te weinig vertrouwen. Gelderland? Buiten de boot. MAAR. We wachten rustig op de rest. Overijssel (met dubbel S) bijvoorbeeld. "Een coalitie tussen CDA, VVD, PVV en Forum is volgens informateur Geert Jansen een serieuze optie." En Zuid-Holland, waar de op een na beste premier die we nooit gehad hebben (na Lodewijk Asscher) Hans Wiegel wel sieg heil ziet in een college met Forum. Of Zeeland, waar ze in het weekend een beetje met wodka en bokking tussen de reddingsbanden hangen, maar waar ze nu ineens een week hebben om de plooien van een wacke coalitie van vijf partijen glad te strijken. O jommes wat spannend. We houden jullie natuurlijk op de hoogte.