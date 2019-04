En dan zwakte het Nexit-standpunt op de website eind maart ook nog eens af naar een referendum over EU-lidmaatschap. Gisteren werd het allemaal even recht ge-Thierry'd bij Jinek. Was een vreemde uitzending, want ze liet iedereen uitpraten. Samenvatting, voor zover we het denken te begrijpen: wel voor Nexit, maar laten we niet te hard van stapel lopen want dat vinden de mensen eng, en als we het doen, dan het liefst via een referendum. Of Baudet I voor een Nexit blijft als een referendum uitwijst dat de bevolking wil blijven, zien we dan wel weer.

Ondertussen in Brittannië is overeengekomen dat de Brexit voor 31 oktober voltooid moet zijn. Dat betekent dus dat ze mee moeten doen aan de komende EU-verkiezingen in mei. En als daar nou een land slide-overwinning voor pro-EU-partijen uit komt, dan wordt ongetwijfeld weer gevierd als een SIGNAAL dat de bevolking nu tegen is. Maar goed, die netto-opkomst zal die van het referendum niet evenaren, dus dat waait ook wel weer over dan.

Ondertussen in de Staat van het Nederlandse debat