: vergeet New York Pizza niet. Hier onder een mail wisseling met New York Pizza, lees van beneden naar boven. Ik heb de naam van medewerker verwijderd.

---------

Beste J

Ik vind het toch een nare gedachte dat u als alternatief voor varkensvlees de keuze heeft laten vallen op een dier dat op een vreselijke wijze om het leven is gebracht.

U kunt toch ook gewoon een niet halal geslacht kalkoen of rund nemen?

Het was al misleidend, maar nu ook onbegrijpelijk.

met vriendelijke groet,

Daniel

2015-12-03 16:35 GMT+01:00 Info Groep <[email protected]>:

Beste Daniel,



Bij sommige pizza’s staat wel vermeld achter de bacon en ham, dat dit van kalfsvlees is. Inderdaad nog niet bij alle pizza’s staat dit vermeld.



New York Pizza heeft in de afgelopen jaren zorgvuldig een assortiment samengesteld waarbij de input van klanten werd meegenomen. Ons hele concept staat voor smaak, kwaliteit en service. Oftewel Freakin’ Fresh!



Het beleid is dat wij een zo goed mogelijke pizza maken, met de beste smaak en kwaliteit en op basis van wat de klant wilt. Er wordt daarom ook gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten, zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen hebben wij ervoor gekozen meer vegetarische pizza’s, side dishes en desserts aan het assortiment toe te voegen.

Vanuit de visie dat wij voor iedereen de lekkerste pizza maken, ook op basis van gezondheid voor de mens hebben wij 10 jaar geleden gekozen om geen varkensvlees meer te verkopen bij New York Pizza. Dit heeft onder andere te maken met het hoge vetgehalte, de hoeveelheid histamine en cholesterol in varkensvlees. Vanuit deze optiek zijn wij nu ook druk bezig om ons vlees vrij van hormonen en penicilline te verbruiken op onze pizza’s. Dat er gebruik gemaakt wordt van een aantal Halal producten, bij lange na niet allemaal, is vanuit de leverancierskant een toevallige bijkomstigheid.



Ons streven is om een heerlijke, zo gezond mogelijk pizza, op gemakkelijke wijze bij de klant thuis te krijgen.

Wij hopen je voldoende geïnformeerd te hebben.



Met vriendelijke groet, NEW YORK PIZZA

J Office assistente

SMEDERIJ 15, POSTBUS 9034, 1180 MA AMSTELVEEN T 020 347 3880 F 020 347 3881 E [email protected]



Van: Daniel Verzonden: donderdag 3 december 2015 16:31 Aan: Info Groep Onderwerp: Re: Ingrediënten Pizza



Beste J,

Dank voor uw snelle reactie.

Waarom wordt dat niet vermeld op het menu?

Van ham en bacon verwacht men in eerste instantie dat het van een varken komt.

Nu eten mensen zonder het te weten halal producten. Geen prettige gedachte.

Met vriendelijke groet,

Daniel



2015-12-03 16:14 GMT+01:00 Info Groep <[email protected]>:

Beste Daniel, Bedankt voor de interesse in de producten van New York Pizza. Namens Euro Pizza Products de leverancier van alle NYP-winkels kan ik het volgende melden over welke producten Halal zijn. De volgende producten zijn Halal: Pepperoni Döner Bacon Ham Chorizo

Al onze andere producten zijn wel van kip, kalkoen of rund maar niet Halal. Hopelijk is hiermee jou vraag beantwoord. Mochten er toch nog vragen zijn omtrent de producten hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet, EURO PIZZA PRODUCTS

Office assistente

SMEDERIJ 15, POSTBUS 9034, 1180 MA AMSTELVEEN T 020 347 3880 F 020 347 3881 E [email protected]



Van: Daniel Verzonden: donderdag 3 december 2015 12:19 Aan: Info Groep Onderwerp: Ingrediënten Pizza



Hallo New-York Pizza,

Ik zou graag een pizza willen bestellen maar vraag mij af of de ingrediënten in uw pizza's wel Halal zijn. Dat kan ik niet zo makkelijk op uw site terug vinden.

Dank u,

Daniel