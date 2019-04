Ach, de GeenStijls. 10 april alweer 16 morele hongerwinters lang de Binnenhofnar die de waarheid kan spreken, omdat hij toch al beneden elke minachting is. Die clown mag alles zeggen, maar hij hóéft het niet te zeggen. En u hóéft GeenStijl geen eenmalige aalmoes te geven, maar het mag wel.

Want hoe tof we ook altijd met getrokken revolvers (open) deuren intrappen, u bént ons buskruit. We zijn nu goddank uit de corporate en zelf eigenaar van deze driemaster met roze zeilen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat we zelf af en toe de sleepnetten uit moeten gooien, en aan land moeten voor vers water. En deze week is zo'n week.

Dus heeft u toevallig wat proviand en waterzakken over? Wij houden ons aanbevolen. Maar niet alles is voor Bassie. 16% van het totale bedrag dat we tussen 5 en 10 april ophalen gaat naar een Goed Doel dat u zelf aan mag dragen! Mail naar [email protected] in maximaal 250 woorden plus beeldmateriaal waarom nu juist jouw goede doel echt even wat meewind verdient. Voorwaarden in dit topic.