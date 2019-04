Ouder dan Gmail. Ouder dan YouTube. Ouder dan de iPhone. Ouder dan de meeste vloggers. De tiefus wat zijn we al oud. En wat hebben we al veel meegemaakt hè. Ministers omgeduwd, omroepen opgericht, internetachtige constructies gebouwd, continentale crises veroorzaakt en een mainstream moordaanslag overleefd. En dat allemaal nog voordat we ons rijbewijs hebben gehaald. Zestien jaar worden we op woensdag 10 april, en volgend jaar als we bijna legaal mogen drinken, doen we heus wel een echt feestje.

Maar omdat we sinds kort weer op eigen vervoer zijn aangewezen, zijn we dit jaar nog ff aan het sparen voor EEN BROMMERT. Om peut in de fossiele roze blogbrommer te kunnen gieten, halen we verjaardagsgeld op. Inderdaad, een schaamteloze lalala geld crowdfundcampagne voor onszelf en je mag hier klikken om te doneren of, nog beter voor iedereen: daar klikken om je bij het selecte gezelschap van GS Premiums te voegen (die volgend jaar gratis bier mogen komen drinken op de GSBBQ).

Maar! We doen het niet alleen voor onszelf.

GeenStijl = de lezers en de lezers = GeenStijl. Daarom schenken we 16% van alle opbrengsten (donaties + ledengeld) die tussen nu en woensdag 10 april binnen komen aan een goed doel dat je zelf mag aanmelden. De gemiddelde GS-bezoeker is immers een schaak spelende, dikke BMW rijdende burger die stevig met de poten in de maatschappelijke modder & dicht bij de samenleving staat. Dus die weet vast wel een goed doel dat hem (m/v) aan het hart gaat & wat gratis geld kan gebruiken.

Ken jij of ben jij zo'n goed doel? Stuur een mailtje via deze link, maar lees wel eerst even de voorwaarden, na de breek.

De Voorwaarden

Het Goede Doel moet een Nederlands doel zijn, liefst iets lokaals. Er mag maar een hele kleine strijkstok zijn. Geen hoge overhead, geen topsalarissen, geen dikke bestuurders met dito bolides: klein, lokaal en wendbaar moet het zijn en de euro's moeten direct ten goede komen aan het einddoel.

Dat doel zelf mag alles zijn. De voedselbank, het dierenasiel van je dorp of het buurthuis dat nog maar amper het hoofd boven water kan houden. Run je zelf een hobbyclub van enig maatschappelijk nut, is je zuster een onvermoeibare mantelzorger of zou je graag je zieke neefje een topdag geven? Allemaal prima. Leg ons - en de lezers - maar uit waarom daar gratis geld naartoe moet. Beschrijf in maximaal 250 woorden plus foto's, video's of whatever qua beeld (Photoshop, Paint & Preview worden ook geaccepteerd) waarom jouw goede doel HET goede doel is waar GS geld aan moet geven.

De inzendingsbus sluit op 9 april om 23u59. De GeenStijl-redactie maakt een voorselectie uit de beste inzendingen. Die zetten we onder elkaar in een topic op 10 april en we maken daar een poll bij. Alle lezers mogen vervolgens per stijlloze stemming bepalen welk goede doel de doekoe krijgt. De gelukkige geldvanger maken we in de loop van donderdag 11 april bekend.