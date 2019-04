Ja dat klopt. Volgens de klimaatdrammers zouden wij meer regen gaan krijgen omdat.... Dus wat gisteren de waarheid was, is vandaag al weer achterhaald blijkbaar maar wel een miljarden plan om de wereld "te redden" omdat die volgens diezelfde klimaatvoorspellers die het nu al weer mis hebben het ver in de toekomst het niet gaat gaat redden zonder reddende en sturende hand van de klimaatdrammer. Net zo iets als van pindakaas krijg je kanker, oh toch niet. En er is geen beleid op gemaakt omdat iedereen van Rutte tot Klaver met blindkleppen op de klimaatmars loopt. Als je miljarden uit de burger zijn zakken wilt kloppen om het bedrijfsleven te spekken dan kan je niet de ene dag zeggen dat het nodig is omdat ondermeer de verhevigde regenval omdat.. en de andere dag zeggen, oh toch niet. Daar worden de vrienden van Rutte niet blij mee. En waar blijven de Klavertjes en Jetjes als al hun macht en invloed enkel gebasseert is om de klimaat verandering die gebijteld is in steen zoals de 10 geboden.