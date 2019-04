"In totaal heeft BuZa voor vier jihadisten geprobeerd hun terugkeer te bespoedigen."

Schandalig.

Wordt het nou niet eens heel hoog tijd dat er écht een hele brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd en grote TK debatten over de vraag of we die smerige IS ratten überhaupt nog wel terug in onze samenleving willen hebben? Een discussie waarin niet alleen de vader Husseins, de Margrite Kalverboers, de Edwin Bakkers, en de Ans Boersma's van Nederland aan het woord komen, maar een representatief deel van heel Nederland?

In Nederland is geen plaats voor smerige IS ratten, dat is mijn bescheiden mening. ISers zijn géén Nederlanders, in geen duizend jaar, het zijn onze vijanden, die ons haten, en, teruggekeerd, vroeger of later, voor grote problemen zullen gaan zorgen, hele grote problemen. Trek nou eindelijk eens collectief hun Nederlanderschap in, en check goed of ze niet illegaal (als asielzoeker of anderszins) toch het land weer binnen piepen.