Hallucinant stuk in de NRC Mediabelg (spiegel) over vriend van de show Samir Azzouz. Samir is in 2013 vrijgekomen en zamelt geld in voor zielige kinderen in Mozambique met een spierziekte in Bangladesh van IS-strijders. Dat doet Samir omdat hij ondanks een via een schimmig bureautje van de belangenverstrengelende imam Mohammed Cheppih geregeld deradicaliseringstraject helemaal geen GroenLinks-stemmende bakfietsvader is geworden.

Desondanks zit Samir behoorlijk genuanceerd in de discussie over IS in het algemeen en aanslagen in Nederland in het bijzonder. "Hij volgt ook niet volledig de lijn van IS. Zo is hij tegen aanslagen in Nederland. Althans, niet principieel. „Vergeldingsacties zijn in beginsel rechtmatig”, zegt Samir. „Waarom? Nederland bombardeert met de internationale coalitie moslims in Syrië. Dat is een oorlogsdaad en die mag vergolden worden. Zo is nu eenmaal het oorlogsrecht binnen de sharia.” Maar omdat een aanslag tot gevolg zal hebben dat de Nederlandse bevolking vijandiger zal worden tegenover moslims, analyseert Samir, is het effect van een aanslag uiteindelijk negatief voor moslims. En daarom: niet opportuun." Zo ziet u maar. We mogen blij zijn, dat rechters Samir in 2013 vervroegd vrij hebben gelaten.

"Samir zoekt andere manieren om zijn idealen vorm te geven, zoals het uiten van steun. Tijdens een rechtszaak tegen een groep Haagse IS-ronselaars, zat Samir op de tribune tussen de andere IS-sympathisanten. De meest prominente ronselaar uit de groep, Azzedine C., kent hij persoonlijk." Kijk, Gökmen Tanis, zo kan het ook! "Wat weten zijn kinderen eigenlijk over zijn verleden? „Ik heb het er nooit met ze over gehad. De oudste kan al googlen… Dus die zal het vast al weten.” Als ze nog iets ouder zijn, zegt hij, moet hij het er eens met ze over hebben. En wat hij ze dan gaat vertellen? Samir denkt even na. „Dat papa vroeger heel ambitieus was.”"

Lieve belastingbetaler van Nederland. U financiert een bijstandsuitkering voor deze man, spendeert bakken met geld aan zijn reclassering en waarschijnlijk nog veel meer aan het hem in de gaten laten houden door de AIVD. Misschien moet u maar eens een briefje aan Amnesty schrijven.