Laten we er van uit gaan dat de aarde 6.000 jaar geleden geschapen is, en dat Nederland het paradijs op aarde was. Dat betekend dat blanke mannen de laatste 5.950 jaar een belangrijke rol speelden in onze geschiedenis. En een hoop vrouwen. Maar die waren ook blank.

En nog steeds spelen Nederlanders met Nederlandse voorouders een belangrijke rol in onze samenleving. Moeten we nu ineens al die Nobelprijswinnaars, wetenschappers, acteurs en politici hun straatnaam gaan ontzeggen omdat ze te blank zijn.

Sorry we noemen die straat wel naar een neger die autobanden bij mensen om de nek deed en in brand stak en later president werd.