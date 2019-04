Vanaf het moment dat Forum voor Democratie de verkiezingen voor de Provinciale Staten won, en daarmee vanuit het niets in één klap de grootste partij werd in de Eerste Kamer, staat Nederland op zijn kop. Voorman Thierry Baudet roept voor Nederlandse begrippen ongekende emoties op. Zijn inmiddels beruchte toespraak na de eclatante verkiezingswinst was voer voor allerlei speculaties over vermeende rechts-extremistische sympathieën. Zelden zal een speech van een Nederlandse politicus zo grondig en zo massaal geanalyseerd zijn. Nimmer zijn er in Nederland binnen twee weken honderden artikelen en columns over één en dezelfde politicus geschreven.

Veel van die stukken hebben dezelfde strekking: Baudet is een vrouwonvriendelijke fascist, heeft banden met extreem-rechts, wil hem onwelgevallige personen en instituten de mond snoeren en zou het liefst de democratie afschaffen. Telkens weer worden dezelfde uitspraken opgerakeld, ondanks dat Baudet al vele malen heeft uitgelegd wat hij er werkelijk mee bedoelde. Men wil hier maar geen genoegen mee nemen omdat dan hun stok om te slaan, hun instrument om iemand te ontmenselijken, meteen verdwenen is.

Met het koppelen van Baudet aan Josef Mengele door ex Buitenhof presentator Marcia Luyten en de open brief van afgelopen weekend van honderden ‘gealarmeerde’ Nederlandse academici waarin zij zich openlijk uitspraken tegen Baudet werden nieuwe dieptepunten bereikt in de ongekende hetze jegens Baudet.

Behalve dat ze het beeld wat Baudet over hen opriep min of meer bevestigden, leest de brief vooral als woede en onzekerheid onder een groep die het niet gewend is te worden tegengesproken of uitgedaagd. Het plaatsen van Baudet en FvD in de extreem-rechtse hoek wat zij, en vele anderen, bewust doen is vals en onterecht. Academici weten, beter dan wie ook, dat wanneer het eenmaal gelukt is een partij in de extremistische hoek te plaatsen dit voor een grote middengroep kiezers drempelverhogend werkt om hier nog op te stemmen.



Volgens mij werkt hun gehuil voor de wolven deze keer echter eerder averechts. Een beetje zoals de beruchte DWDD-uitzending een dag voor de verkiezingen die FvD minstens één extra Senaatszetel opleverde. Net als in de Verenigde Staten laten ook Europeanen zich niet langer dicteren door een wegkijkende elite wat er wel of niet zou deugen.

Politici als Baudet en Wilders wordt vaak verweten dat ze mensen tegen elkaar opzetten en groepen uitsluiten. Het cynische is dat het zogenaamde inclusieve en verbindende volkomen ontbreekt bij de horde critici en tegenstanders van Baudet zelf. Juist zij zelf sluiten democratische winnaars uit (o.a. Rotterdam, Barendrecht, Tilburg) omdat ze voor hen onwelgevallige standpunten innemen dan wel een bedreiging vormen voor hun kartels. Juist hen bestaat het om 25 jaar onvrede over alles rondom immigratie onder grote groepen Nederlanders te bagatelliseren of zelfs helemaal onder het tapijt te vegen. Blijkbaar ben je alleen inclusief en verbindend als je naar de pijpen danst van de representanten van onze (meestal ongekozen) instituties.

Eén van de belangrijkste kenmerken van fascisme en rechts-extremisme is bovendien het verheerlijken van geweld. Noch Fortuyn, noch Wilders en noch Baudet heeft ooit opgeroepen tot geweld laat staan geweld gebruikt of goedgekeurd. Nee. Het zijn, op wat stumperds na, juist de krakers, dierenactivisten, zogenaamde antifascisten en de linkse terreurgroep RaRa die in Nederland al decennialang voor (dreiging) van geweld verantwoordelijk zijn. Waarom worden daar eigenlijk nooit brieven over geschreven door ‘gealarmeerde’ academici? Of over ons falende TBS systeem? Of over ondermijning. Nee.

Hét probleem is Thierry Baudet die Nederland kapot gaat maken zoals Donald Trump de VS kapot heeft gemaakt.



Maar het kan nog hypocrieter. Islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen hebben volgens moreel verhevenen als Leo Lucassen en Judith Sargentini nooit iets met de islam en alles met sociale achterstelling te maken maar het bestaat sommigen wel om na vreselijke en weerzinwekkende aanslagen in Noorwegen en Nieuw-Zeeland in de richting van Wilders of Baudet te wijzen: “Kijk. Dit is nou waar hun haatzaaien toe leidt!”

Dit is niet alleen een zeer kwaadaardige werkwijze, het is ook levensgevaarlijk en dit moet stoppen. Eén vermoorde politicus die volkomen buiten de orde werd geplaatst en door politici, historici en journalisten werd weggezet als een soort Hollandse Hitler is al erg genoeg. Zelfs al zouden al die mensen die nu met nazi-termen smijten werkelijk bang zijn dat Baudet foute bedoelingen met Nederland heeft, zelfs al zouden ze werkelijk bang zijn dat hij de democratie wil afschaffen, zij weten dat dit nooit kan en zal gebeuren.



Zo weten de 'gealarmeerde' academici best dat onze democratie extreem goed bewapend is tegen mensen die het écht slecht voorhebben met onze grondwet. Om in Nederland een grondwet te wijzigen moet je in beide Kamers van onze Staten Generaal tot twee keer toe een tweederde meerderheid halen. Dus Forum moet twee keer op rij 100 zetels in verschillende Tweede Kamers halen en twee keer op rij 50 zetels in verschillende Eerste Kamers achter een voorstel krijgen om onze grondwet te kunnen wijzigen. Nagenoeg uitgesloten dus als het ondemocratische voorstellen zou betreffen. Er zijn vorige week bijna honderd Nederlanders geïnstalleerd die voor Forum zijn gekozen in de provincies. Reken maar dat diverse media al deze mensen bijna terug tot hun geboorte hebben nageplozen op extreme vlekjes. Zonder - één - enkel - resultaat!

Vele mensen zijn heel democratisch zolang de democratie maar werkt zoals zij het willen. We zien dat in meerdere Westerse landen maar zeker ook bij ons in Nederland. Zodra de uitslag van een referendum hen niet bevalt schaffen ze het instrument gewoon af. Zodra er een politieke partij met voor hen onwelgevallige opvattingen over immigratie of klimaat groot dreigt te worden gaan alle machinaties draaien om te voorkomen dat zo’n partij echt invloed zal krijgen. Vroeg of laat komen vanzelf de jaren 30, de Jodenvervolging of de NSB weer voorbij.



Zodra je het waagt vraagtekens te zetten bij het feit dat de welvaart van Nederland op het spel wordt gezet door honderden miljarden uit te gaan geven aan een energietransitie zonder dat we ook maar enige garantie hebben dat het ons ook iets gaat opleveren dan geef je plotseling niets om je (klein) kinderen en word je gedegradeerd tot een complotgekkie. Net als jarenlang in het immigratiedebat probeert men nu ook in het klimaatdebat critici de mond te snoeren door ze buiten de orde te plaatsen. Een beproefde manier om niet op de inhoud in te hoeven gaan.

Baudet en zijn FvD worden bovendien nog eens als extra-extra bedreigend gezien. Ze zijn namelijk populair onder zowel laag- én hoogopgeleiden. De aanhang zit veel meer verspreid door het hele land dan eerder bij de winnende LPF, PVV of SP het geval was en zelfs onder de doorgaans a-politieke jeugd is Forum razend populair.



Het is dus volkomen terecht dat veel mensen zich zorgen maken over de electorale potenties van Forum voor Democratie. Niet omdat de laarzen weer door de straten zullen marcheren. Wel omdat Forum voor Democratie bijna 20 jaar later hopelijk eindelijk gaat aanpakken wat de vermoordde Pim Fortuyn helaas nooit heeft mogen en kunnen waarmaken.

Ronald Buijt