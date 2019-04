Beste redactie,

Vanochtend berichtten jullie in het topic Buitenhof-coryfee Marcia @Luyte zaait nepnieuws over Josef Mengele (en Thierry Baudet) over een tweet van Marcia Luyte, waarin zij verwijst naar een vermeende bijnaam van Joseph Mengele; "Borealisches Wunderkind". Zij baseert zich daarbij op een onzin-aanpassing van de Nederlandse Wikipedia-pagina over Mengele.

Terecht keuren jullie dit soort gedrag af en nagelen het verantwoordelijke ip-adres aan de digitale schandpaal. Het gelinkte ip-adres is echter niet van degene die de aanpassing deed.

Ik heb de betreffende verzonnen bijnaam, tijdens een matig gesprek over Baudet en de Nederlandse politiek, na een aantal biertjes aan de pagina toegevoegd. Dit was via het huisnetwerk van een vriend. Je verwacht dan niet dat zulke onzin langer dan een half uur op Wikipedia blijft staan, en al helemaal niet dat iemand het serieus neemt en als bron aanhaalt.

Een kinderachtige en domme actie, vooral ook omdat ik hem en zijn huisgenoten ermee in diskrediet kan brengen. Ik weet dat jullie met dit soort zaken niet heel vergevingsgezind zijn, maar wil jullie toch vragen om het betreffende IP-adres weg te halen.

Ik heb overigens FvD gestemd en ben een frequente lezer van GS. Het was - hoe ongrappig ook - niet meer dan een geintje.

Groet,

B. de Mus

Naschrift GS: OK, goed verhaal, klinkt plausibel, kan alsnog wel z’n eigen IP zijn maar boeien dat was toch niet ’t punt, dus IP uit topic gehaald en nogmaals gelachen om de hele toestand. Temeer omdat Luyte het nepnieuws nog steeds online heeft staan, waar zelfs Leo Lucassen zijn retweetje al heeft ingetrokken.

Wrijven maar!