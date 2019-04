- "Ondersteuning van meertalige opvoeding en onderwijs. Dat is een meerwaarde voor de stad vindt Nida";

Ja. Natuurlijk.

Bedoeld wordt uiteraard meertalige opvoeding op zijn islamitisch in het Turks of Arabisch, en onderwijs op zijn islamitisch in het Turks of Arabisch.

Leer mij de dubbele agenda´s, de schone schijn en de gespleten tongen (in het Turks, Arabisch én in gebrekkig Nederlands) van moslims kennen.

En verder:

- "Extra toezicht en aandacht voor radicalisering, extremisme, rechtspopulisme en rechtsextremisme";

Met radicalisering wordt uiteraard bedoeld het tijdens verkiezingen stemmen op Wilders of Baudet;

Met rechtsextremisme wordt uiteraard bedoeld het tijdens verkiezingen stemmen op Wilders of Baudet;

Met rechtspopulisme wordt uiteraard bedoeld het tijdens verkiezingen stemmen op Wilders of Baudet. En niet bijvoorbeeld het leugenachtige, populistische gebral van één van de idolen van Nida, Erdogan, over dat Nederlanders fascisten, moordenaars en kannibalen zijn.

- "Als de gemeente discrimineert, dan moeten er excuses en compensatie volgen voor het slachtoffer. Ook wordt de schuldige ambtenaar ontslagen";

Maar als de aanhangers van Nida zich schuldig maken aan discriminatie, bijvoorbeeld van homo´s en/of vrouwen, is dat "cultuur". Waarvoor respect dient te worden betuigd.

Overigens kan van ontslag van een moslim, ambtenaar of niet, wegens discriminatie van homo´s en/of vrouwen, geen sprake zijn, want dat is discriminatie.

- "Gratis parkeren met bijvoorbeeld het Offerfeest, Joods nieuwjaar of Holi";

Gratis parkeren met joods nieuwjaar? Dit is een even overbodige als hypocriete maatregel, aangezien de meeste joden ´m vanuit Den Haag - en eigenlijk uit heel West-Europa - naar Israël zijn gesmeerd vanwege de openlijke haat, de bedreigingen en mishandelingen door moslims.

- "Een zusterstadverband aangaan met steden die het nodig hebben, te beginnen met de steden Ramallah en (Oost-)Jeruzalem, hoofdstad van Palestina";

"Steden die het nodig hebben"?

Wat die steden nodig hebben, is degelijk en betrouwbaar bestuur in plaats van terroristische organisaties en islamitische maffia-clans. Een degelijk bestuur dat de miljarden die jaarlijks als aflaat door westerse landen en linkse organisaties naar de "Palestijnen" vloeien, besteedt aan opbouw in plaats van aan wapens.

En Jeruzalem de hoofdstad van Palestina?

Dream on, baby, dream on. Een staat die nooit heeft bestaan kan ook nooit een hoofdstad claimen. Afgezien daarvan, is Jeruzalem met een Israëlisch bestuur honderd keer beter af dan met een Arabisch.

Hoe opvallend is het bovendien, dat er hier wordt gesproken van "extremisme en RECHTSextremisme". Over "moslim-extremisme", dat wereldwijd een van de grootste bedreigingen vormt, zul je ze in dit koekoeksnest nooit horen.

Dat die lui van Nida niet over hun nek gaan van hun eigen hypocrisie, is mij een raadsel; de bek vol hebben van discriminatie, terwijl de islam discriminatie - meestal gepaard aan intimidatie, onderdrukking, geweld en bedreiging - tot zijn core-business heeft gemaakt. Wereldwijd.

Ik word letterlijk onpasselijk van misselijke clubjes als Nida en Denk.