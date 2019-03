Ach Douwe Bob, de minst belangrijke soort "artiest" van Nederland.

Veel erger is de vreselijk slechte column die ik onlangs las van Youp van 't Hek, waarbij hij Thierry Baudet een charlatan noemde.

Ik heb hem direct van mijn laptop verwijderd .Deze salon socialist heeft leuk zijn ten koste van anderen en ook iemand "in de zeik"nemen, tot zijn verdienmodel gemaakt.

Omdat hij links is wordt hij door de meeste media in dit land omarmd.

Van Youp hoor je echter nooit of hij iets goed voor armen of zieken doet.

Maar Youpie is wel bezig geweest met heel veel geld verdienen, met een aantal luxe huizen etc.

Hij noemt Baudet een charlatan, maar van t'Hek is een bange socialist die over de islam en moslims geen "grap" meer durft te maken. Dan pak je dus mensen die kwetsbaar zijn .

Om hem heb ik ook voor het laatste gelachen in 1972. Flauwe eenzijdige conferencier.